Верховный суд РФ подтвердил арест по заявлению Московского Индустриального Банка в лице ЦБ имущества двух бывших топ-менеджеров кредитной организации в размере 195,6 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 июня по заявлению банка арестовал имущество бывшего президента и председателя правления кредитной организации Абубакара Арсамакова и вице-президента банка Адама Арсамакова. Также суд принял обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего еще 16 бывшим менеджерам организации в пределах суммы 195,6 млрд рублей.

Апелляционная инстанция отменила определение столичного арбитража от 18 февраля, отклонившего требование ЦБ об аресте имущества менеджеров. Арбитраж тогда отметил, что «суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель, сделать однозначный и достоверный вывод о наличии оснований для применения обеспечительных мер, изложенных в заявлении, в том числе с учетом представленных документов со стороны ответчиков». Доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, счел суд.

Арсамаковы подали жалобы в ВС на постановление об аресте имущества.

Апелляционный суд исходил из того, что Банк России обосновал необходимость принятия истребованных обеспечительных мер с целью сохранения баланса интересов сторон спорных отношений, отметил ВС. Изложенные в жалобах Арсамаковых возражения не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых постановлений, говорится в определении.

Арбитражный суд Москвы 4 сентября удовлетворил заявление МИнБанка о взыскании солидарно 198,06 млрд рублей убытков с 18 контролировавших кредитную организацию лиц.



Банк России 22 января 2019 года объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора, а 12 июня того же года утвердил докапитализацию банка в размере 128,7 млрд рублей, в результате которой стал его владельцем.