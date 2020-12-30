Клиенты Московского Кредитного Банка (МКБ) с 30 декабря 2020 года могут открыть вклад «МЕГА Онлайн» со ставкой до 5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Депозит «МЕГА Онлайн» отличается гибким сроком размещения денежных средств в интервале от трех до 36 месяцев. Открыть вклад можно только в рублях. Минимальная сумма размещения — 1 тыс. рублей, максимальная — 20 млн рублей.

Доходность по депозиту зависит от срока и суммы размещения: при размещении суммы от 2 млн рублей на срок от 12 до 17 месяцев ставка составит 5% годовых.

Оформить вклад можно только в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Также МКБ продлевает прием средств на депозит «МКБ. Надежный» до 31 января 2021 года. Открыть вклад можно на шесть и 12 месяцев. Ставка зависит от его срока: на 185 дней — 4,8% годовых, на 370 дней — 5% годовых. Открыть депозит можно в любом офисе банка.