МРОТ, пенсии и материнский капитал вырастут

Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится на 5,5% — до 12 792 рублей. МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, который составит 11 653 рубля. Изменится сам подход к расчету этих показателей. Теперь МРОТ и прожиточный минимум будут зависеть не от стоимости потребительской корзины, а от медианной зарплаты и дохода.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Средняя сумма выплат пожилым достигнет 17 444 рублей. Кроме того, на год вырастет возраст выхода на пенсию: женщины будут выходить с 56,5 года, мужчины — с 61,5 года.

Материнский капитал также будет проиндексирован — на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит почти 484 тыс. рублей, при рождении второго — еще порядка 156 тыс. рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого не получали, составит 639 тыс. рублей.

Подоходный налог распространится на вклады и все облигации

С 1 января проценты по банковским вкладам начнут облагаться НДФЛ. Налог будет взиматься только с той части дохода, которая превышает 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ. Кроме того, НДФЛ нужно будет платить с купонного дохода по всем облигациям как государственным, так и корпоративным вне зависимости от года их размещения. Новый закон не распространяется на купоны, полученные до конца текущего года.

В России появится прогрессивная шкала НДФЛ

С января ставка НДФЛ для людей с доходами выше 5 млн рублей в год вырастет с 13% до 15%. При этом новой ставкой будет облагаться только та сумма, что превышает 5 млн рублей. На разовое превышение порога, связанное, к примеру, с получением страховой выплаты, закон распространяться не будет.

Удаленная работа и электронные трудовые книжки

С 1 января вступают в силу поправки в ТК об «удаленной работе». Документ регламентирует права дистанционных работников, к примеру запрещает снижать заработную плату на основании перехода «на удаленку». Кроме того, теперь закон обязывает работодателей предоставить дистанционному сотруднику все необходимое для исполнения обязанностей. При этом у работодателя появилось право уволить работника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины.

Продолжается переход на электронные трудовые книжки. С 1 января работникам, которые устраиваются на работу впервые, трудовые книжки будут оформлять только в цифровом виде. Для работников со стажем наряду с электронными книжками будут вестись и бумажные, если таково было желание сотрудника.

Россиянам запретят расплачиваться криптовалютой

С 1 января вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах». Документ определил понятия «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта». Последней расплачиваться за товары и услуги запрещено.

Правила сельской ипотеки изменятся

С начала 2021 года меняются условия предоставления льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых. Теперь воспользоваться программой можно будет на покупку жилья в многоквартирных домах высотой не более пяти этажей. Кроме того, заемщику придется прописаться в ипотечном жилье и в течение полугода сообщить об этом банку. При этом теперь по программе можно будет строить дом на арендованной земле, а не только на участке в собственности. Отдельно в условиях льготной ипотеки прописали возможность использовать материнский капитал для оплаты первоначального взноса.

За долги по ЖКХ начнут отключать коммунальные услуги

Мораторий на отключение коммунальных услуг за долги, а также на штрафы за просрочку платежей в этой сфере был введен на фоне пандемии и режима самоизоляции. Действие этих запретов заканчивается 1 января.

Рестораторам запретят включать чаевые в счет

С нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек. Это касается любых платежей (комиссий, доплат), не входящих в стоимость заказанных блюд или выбранных услуг.