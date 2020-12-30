🔹 Рост ВВП России в 2021 году составит 2,7%, считают аналитики ведущих финансовых организаций и институтов. Увеличение валового продукта на 3,5—3,7% прогнозируют в ВТБ, «Сбере», Россельхозбанке и АКРА. Точками роста станут восстановление в сфере платных услуг и транспорта, оживление в строительстве, розничной торговле и ориентированных на экспорт секторах, отмечают в «ВТБ Капитале». В Россельхозбанке к положительным факторам отнесли реализацию нацпроектов и структурные преобразования, включая реформу институтов развития.

🔹 Число онлайн-платежей в России в 2020 году выросло на 40%, следует из данных Национальной системы платежных карт (НСПК). В январе россияне провели 22,9 млн онлайн-платежей, а в ноябре — на 40% больше, 32 млн операций. В июле количество трансакций в Интернете выросло до 31,4 млн. За время карантина доставки и онлайн-оплата вошли у россиян в привычку, отметили в НСПК.

🔹 Россияне по-прежнему верят в рубль: большинство (61%) российских семей откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее — 62%), выяснилось в «Сбер Управление активами». Несмотря на нестабильность на фондовых рынках, доля тех, кто сберегает в национальной валюте, за год мало изменилась: 87% от тех, кто в принципе откладывает средства (в прошлом году — 94%).

🔹 Уходящий год запомнится пандемией коронавируса и мировым кризисом, но в нем было и немало хороших новостей. Банки.ру вспоминает самые приятные события в мире финансов.