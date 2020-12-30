Московский Кредитный Банк продлевает сразу две акции с повышенным начислением баллов «МКБ Бонус».

Как поясняется в сообщении МКБ, до 7% баллами вернется за покупки на «МКБ Travel» при любой оплате до 31 марта 2021 года.

Сервис «МКБ Travel» позволяет приобретать авиа- и железнодорожные билеты, а также арендовать автомобили в путешествиях через мобильный банк «МКБ Онлайн».

Акция с финтех-стартапом Trashback продлевается до 30 июня 2021 года. По ней банк возвращает стоимость покупки в виде баллов «МКБ Бонус» за вычетом 1 рубля с каждой оплаты.

Trashback — система, отслеживающая с помощью мобильного приложения маршрут непищевого мусора от контейнерной площадки до места его сортировки и переработки. Приложение дает возможность пользователям приобретать мусорные пакеты с штрихкодом и получать льготы, например при оплате ЖКХ. Система работает с октября 2019 года в Реутове Московской области.



Баллы по акциям начисляются дополнительно к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности «МКБ Бонус». Начисление происходит на балловый счет клиента до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Баллы начисляются всем клиентам, зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус».