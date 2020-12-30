Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности финансовой компании QIWI до уровня «ruA», прогноз по рейтингу — «стабильный». По рейтингу снят статус «под наблюдением». Ранее у компании был рейтинг «ruA+» со «стабильным» прогнозом.

Как напоминают в агентстве, в декабре этого года Банк России выдал предписание Киви Банку (входит в группу QIWI, являясь ее расчетным центром), введя ограничения на шестимесячный срок на ряд операций, в частности ограничения по объему платежей с иностранными торговыми компаниями и денежных переводов на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

«Наложенные Банком России ограничения отражают усиление рисков регулирования и надзора, отмеченных агентством при присвоении рейтинга, а также оказывают давление на деловую репутацию компании, что, по мнению «Эксперт РА», ограничивает ее возможности по наращиванию доходов в сегменте цифровых развлечений», — говорится в релизе .

ЦБ оштрафовал Киви Банк и ввел ограничения на некоторые операции Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

В агентстве указывают, что на данный момент QIWI ведет диалог с Банком России о смягчении введенных для Киви Банка ограничений, а также о выведении из-под ограничений операций с крупными иностранными клиентами. По мнению «Эксперт РА», замечания ЦБ к работе Киви Банка не соответствуют масштабам введенных ограничений, что добавляет неопределенности касательно дальнейших действий регулятора как в отношении всего рынка денежных переводов, так и в отношении Киви Банка в частности. При этом агентство не может быть уверено, что Центробанк согласится на смягчение введенных ограничений и что за этим не последуют дополнительные ограничения. Одновременно «Эксперт РА» ожидает, что уже введенные ограничения приведут к снижению чистой выручки компании в 2021 году на 15—20% к уровню 2020 года или примерно на 5% к уровню 2019 года.

«При этом закрытие «Рокетбанка» и продажа проекта карт рассрочки «Совесть», которые формировали отрицательный финансовый результат, перестанут давить на EBITDA и чистую прибыль всей группы, что окажет поддержку оцениваемым метрикам как по долгу, так и по рентабельности, — полагают эксперты. — Агентство ожидает сохранения рентабельности по EBITDA в 2021 году на уровне, который был показан по итогам девяти месяцев 2020 года (52%), при этом снижение абсолютного размера чистой выручки в 2021 году скажется на снижении абсолютного размера EBITDA и чистой прибыли».



В числе прочего в релизе говорится, что «наложение ограничений Банка России помимо влияния на EBITDA окажет негативное влияние на операционный денежный поток компании в 2021 году через изменение оборотного капитала, который прогнозируется отрицательным и приведет к снижению объема денежных средств на балансе».