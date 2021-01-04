По итогам 2020 года приток наличных на руках у населения и бизнеса может составить 2,5—2,8 трлн рублей, или 24,5—25%, оценили опрошенные РБК аналитики (статистику по денежной базе, учитывающую приток наличных в полном объеме, ЦБ опубликует во второй половине января). Таких темпов роста наличности в процентном выражении не наблюдалось как минимум десять лет: в 2010 году приток наличных достигал 1,16 трлн рублей, что было на 25,1% больше результатов предыдущего года, следует из данных ЦБ.

Объем наличных в обращении по итогам года впервые превысит 13 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 трлн рублей, речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. За 11 месяцев 2020 года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн рублей, или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн рублей на 1 января. В декабре банкноты продолжили поступать в обращение, как минимум через банковскую систему отток в наличность составил 522,2 млрд рублей (по состоянию на 30 декабря).



Повышенный спрос на наличные в 2020 году можно полностью отнести к эффекту пандемии коронавируса, сообщил изданию представитель Банка России. Объем избыточного спроса в ЦБ оценивать не стали. Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 добавила 0,5—1 трлн рублей наличности, то есть до трети поступлений за 2020 год, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.



«Пандемия, во-первых, спровоцировала рост серой экономики, увеличение расчетов наличными. Во-вторых, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные. В-третьих, повлияло общее снижение ставок и падение ставок по депозитам — держать накопления на срочных вкладах стало не так привлекательно», — перечисляет начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.

В Банке России считают, что рано или поздно снятые в пандемию наличные вернутся в систему. Еще осенью ЦБ прогнозировал, что процесс начнется в конце 2020 года, в последующих обзорах регулятора горизонт сдвигался на 2021 год.



«В ближайшие годы ожидаем постепенный возврат спроса на наличные деньги к уровням, которые были до пандемии, то есть объем наличных денег в обращении станет постепенно сокращаться. Продолжительность этого периода в значительной степени зависит от нормализации эпидемической ситуации», — сказал представитель Банка России.