Держатели Единой карты петербуржца и других бесконтактных карт «Мир» с 1 января до 31 декабря 2021 года смогут со скидкой оплачивать проезд в метро Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).



«К турникету необходимо поднести физический носитель — саму пластиковую карточку. Сразу после оплаты с карты будет списана стоимость разовой поездки уже с учетом скидки, для держателей Единой карты петербуржца (ЕКП) стоимость проезда составит 39 рублей (скидка в размере 21 рубля по сравнению со стоимостью разовой поездки), для держателей других бесконтактных карт «Мир» — 44 рубля (скидка в размере 16 рублей по сравнению со стоимостью разовой поездки). Бесконтактная карта «Мир» может быть выпущена банком в любом регионе России. На сегодняшний день 150 банков выпускают карты «Мир», — говорится в релизе.

Еще большую скидку можно получить при оплате смартфоном на базе Android, к которому в приложении Mir Pay или Samsung Pay привязана карта «Мир». Для этого достаточно поднести сам смартфон с установленным приложением на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт. Для пользователей приложения Mir Pay доступна оплата Едиными картами петербуржца, выпущенными банками ВТБ и «Санкт-Петербург». Для пользователей приложения Samsung Pay доступна оплата Едиными картами петербуржца, выпущенными Сбербанком, ВТБ и банком «Санкт-Петербург».

Для держателей Единых карт петербуржца, совершающих оплату проезда смартфоном с помощью Mir Pay или Samsung Pay, стоимость проезда составит 33 рубля (скидка в размере 27 рублей по сравнению со стоимостью разовой поездки), а для держателей других карт «Мир», загруженных в Mir Pay или Samsung Pay, — 36 рублей (скидка в размере 24 рублей по сравнению со стоимостью разовой поездки). Если в приложении привязано несколько карт «Мир», то сумма поездки будет списана с той карты, которая была выбрана в приложении картой по умолчанию. Привязать в приложении можно как контактную, так и бесконтактную карту «Мир» одного из банков-партнеров.

Прием банковских карт в метрополитене Санкт-Петербурга обеспечивает банк «Санкт-Петербург».