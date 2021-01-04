Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на 10% и опускается ниже 31 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов. При этом от исторического максимума в 34 778 долларов, которого криптовалюта достигла в воскресенье, 3 января, она потеряла уже 12%.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12:46 мск стоимость биткоина снижается на 9,5% до 30 833 долларов. Минутами ранее показатель падал на 10,4%. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,98% до 30 824 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 69,15% всего глобального рынка криптовалют.