Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Список поручений по итогам его пресс-конференции опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — говорится в документе.

Поручение должно быть выполнено до 1 февраля.



На пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров возможно при условии бюджетной обеспеченности. И отметил, что пенсионеры этого заслуживают. Позже президент уточнял, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Для неработающих пенсионеров предусмотрена ежегодная индексация. В следующем году правительство планирует повысить пенсии на 6,3%.

