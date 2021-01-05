Первую строчку в рейтинге главных рисков, с которыми столкнется мир в 2021 году, заняла «разделенная Америка». Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Eurasia Group.



По словам экспертов, наступает эпоха, когда около половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным. Как отмечает компания, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов — уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота.

Второй по значимости риск, с точки зрения аналитиков, — затянувшаяся пандемия коронавируса. Подчеркивается, что продолжающаяся пандемия будет грозить не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. Распределение вакцин приведет к разделению между богатыми и бедными, что спровоцирует беспорядки во многих странах.

На третьем месте в рейтинге специалисты разместили борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере сменится конкуренцией.

Также в число ключевых рисков года аналитики включили усиление напряженности в отношениях Китая и США, трудности с передачей конфиденциальной информации другим странам, вероятность возникновения конфликта в киберпространстве, который приведет к появлению беспрецедентных технологических и геополитических рисков. Кроме того, эксперты выделили проблемы в экономике Турции, которые ухудшат положение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, ослабление экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, грядущую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель и политический, социальный и экономический кризисы в Латинской Америке из-за выборов в некоторых странах и пандемии.