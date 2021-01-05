В 2021 году женщины больше боятся проблем со здоровьем, мужчины — доллара по 200 рублей, а молодежь — продления ограничений на развлечения. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.



Страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу. 27% боятся безденежья. 17% тревожатся о здоровье, своем и близких. Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%).

Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют.

Не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем самые бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц (27%). Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей — о закрытых границах (7%).

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.