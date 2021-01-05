Биткоин, завершив драматичный понедельник с провалом на 15% относительно скромным снижением цены в 3%, во вторник перешел к росту — на данный момент растет на 4,8% до 31,5 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 14:35 мск стоимость биткоина росла на 4,78% до 31,52 тыс. долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 7,7% до 31,487 доллара. На долю биткоина приходится примерно 68,15% всего глобального рынка криптовалют.

В понедельник падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тыс. долларов. В то же время биткоин завершил торги понедельника снижением лишь на 2,8% до 32 тыс. долларов. 3 января стоимость биткоина достигала нового исторического максимума в 34,7 тыс. долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тыс. долларов, а затем 29 тыс. долларов. В январе криптовалюта продолжила «бычий» тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тыс. до 34,8 тыс. долларов.