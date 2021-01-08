Минфин разъяснил порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.



Налогом облагаются не банковские вклады, а проценты по ним.



«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены. Вместе с тем в том случае, если по условиям договора, стороной которого является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено указанное зачисление процентов», — говорится в документе.