Минфин разъяснил порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.

Налогом облагаются не банковские вклады, а проценты по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены. Вместе с тем в том случае, если по условиям договора, стороной которого является клиент банка, проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено указанное зачисление процентов», — говорится в документе.

#оденьгахпросто. Проценты вперед, или Что делать перед введением «налога на вклады»
#оденьгахпросто. Проценты вперед, или Что делать перед введением «налога на вклады»

Уже меньше чем через месяц на доход по вкладам начнет начисляться НДФЛ. Что за это время можно успеть сделать, чтобы законно не платить налог, а чего делать не стоит?