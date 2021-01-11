В российских МФЦ в 2021 году планируется выдача биометрических загранпаспортов, сообщил в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. По его словам, это интересный проект.

«Он должен был «полететь» в 2020 году, и вообще в контексте пандемии вызывает улыбку, но мы рассчитываем, что сможем его реализовать в 2021-м. Речь о выдаче биометрических загранпаспортов в МФЦ. Это достаточно затратный эксперимент: чтобы его воплотить, в центрах госуслуг должны поставить криптокабины. Кроме того, он технологически сложный, поскольку затрагивает персональные данные. А вам, да и нам, не хотелось бы, чтобы они утекли, подменились или стали объектом мошеннических действий. Информационная безопасность должна быть организована на высшем уровне, и мы планируем в 2021 году «обкатать» эти технологии, чтобы впоследствии масштабировать на всю Россию», — рассказал Херсонцев.

Также в наступившем году в МФЦ планируется ввести оплату госпошлин по QR-коду. «Это экспериментальный проект, сейчас идет только в Липецкой области, но мы надеемся, что в 2021 году он распространится на всю Россию. Суть «пилота» в том, что гражданин, приходя в центр «Мои документы», получает квитанцию с QR-кодом для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения «Госуслуги» он его сканирует и вносит данные банковской карты, чтобы списались средства. Для нас важно, чтобы в центрах госуслуг была возможность заплатить, причем быстро и без бюрократизма, тем более что многие уже привыкли проводить моментальные трансакции с помощью карты или мобильного телефона», — пояснил замминистра экономического развития.