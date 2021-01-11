📰 Правительство определилось с механизмом проведения ранее объявленной реформы институтов развития, пишет «Коммерсант» . Три дорожные карты, описывающие их переход под управление ВЭБа, слияние или ликвидацию, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Модернизация коснется 12 институтов развития — предполагается их слияние в шесть укрупненных организаций. Основная часть этой работы, направленной на переориентацию укрупненных институтов на достижение национальных целей развития, должна быть проведена в первом полугодии, вся же реформа займет весь 2021 год.

📰 Решение ОПЕК+ и перспективы восстановления спроса оказали поддержку новогодним нефтяным ценам, позволив им превысить отметку в 56 долларов за баррель впервые с конца февраля 2020 года, пишут «Известия» . Однако, несмотря на рост стоимости сырья в 6—7% с начала года, эксперты не спешат говорить о восстановлении рынка нефти. Аналитики полагают, что карантинные меры и рост производства нефти в США скорректируют стоимость «черного золота» до 40—45 долларов за баррель.

📰 Мэрия Москвы потратит 185 млн рублей на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы, пишет «Коммерсант» . В ней соберут не только информацию о документах граждан, но и данные об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и даже домашних животных. Новый сервис, по мнению экспертов, сведет в одном месте все уже собранные данные, ускорив предоставление госуслуг, но одновременно и повысит опасность утечки информации. Они опасаются, что граждан могут вынуждать давать обширные согласия на обработку данных в момент обращения в московские структуры и учреждения, а также передавать их с помощью «манипуляций с доступностью» льгот и госуслуг.

📰 Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти, пишет «Коммерсант» . Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. рублей и почти 49 тыс. рублей за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.

