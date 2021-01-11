Из-за проблем в управлении интеллектуальными правами Россия теряет 4,8% ВВП. Такую оценку представил в интервью ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Комментируя замечание интервьюера о том, что, по словам председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президента ассоциации IPChain Андрея Кричевского, Россия теряет около 5% ВВП из-за проблем с защитой интеллектуальной собственности, Шохин уточнил: «Да, 4,8% — такова оценка размера потерь. Хотя отмечу, что точнее было бы говорить не о проблемах в области защиты интеллектуальной собственности, а об эффективности управления интеллектуальными правами. Именно это отражено в выводах исследования, проведенного Высшей школой экономики по заказу РСПП».

По словам главы РСПП, около 80% потерь приходится на сектор промышленной интеллектуальной собственности. «Там ситуация наиболее удручающая, но именно в этом секторе размещается наиболее мощный потенциал роста», — отметил он. «Порядка 1% ВВП мы теряем в сегменте, где традиционно «работают» авторские и смежные права (анимация, музыка, программное обеспечение, мультимедиапродукты, реклама)», — указал он.

«Это внушительная цифра, на которую в условиях резкого спада экономики из-за пандемии нельзя не обратить внимания, — заметил Шохин. — Поэтому РСПП предложил правительству России ряд важных шагов, которые позволяют повысить системную эффективность сферы интеллектуальной собственности. Сейчас по этому показателю мы находимся на 45-м месте в глобальном международном индексе, а в общем рейтинге из 53 развитых экономик — на 35-м».

Одним из важнейших предложений, инициированных РСПП, стала концепция перестройки налогового законодательства, адаптации модели налогообложения к нуждам креативной и инновационной экономики, рассказал Шохин. В компаниях, работающих в сегменте производства интеллектуального и творческого продукта, иные цикл производства и принципы вывода продуктов на рынок. Это означает, что им нужна альтернативная модель налогообложения, отличающаяся от модели, применяемой к более традиционным сегментам производства, пояснил глава РСПП.

«Наше второе важное предложение — обеспечить доступность кредитных ресурсов. Свое предложение мы направляли в Минэкономразвития России Максиму Решетникову и уже получили поддержку. Сейчас при участии нашего профильного комитета разрабатываются поправки в нормативные документы ЦБ РФ, которые дадут возможность банкам кредитовать под залог ликвидных «портфелей» интеллектуальных прав. Речь идет не обо всех видах интеллектуальной собственности, а о тех, которые могут реально генерировать денежный поток, — кино, программном обеспечении, инженерно-конструкторской документации, «портфелях» прав, которые использованы для построения франшизных сетей. В тех сегментах, где рынок интеллектуальной собственности работает устойчиво, мы надеемся, что банки смогут давать кредиты без формирования стопроцентных резервов на покрытие возможных рисков», — сказал Шохин.



«Мы также выступили с предложением изменить подход к оказанию услуг бизнесу в сфере предоставления патентной охраны — в частности, рассмотреть вопрос о преобразовании Роспатента в более современную, гибкую и клиентоориентированную форму публично-правовой компании, не так давно появившуюся в законодательстве. Это может быть полезным шагом в направлении защиты инвестиций российских компаний в новые творческие продукты и технологии. Необходимо также совершенствовать механизмы судебной защиты, противодействия нарушениям интеллектуальных прав в сети Интернет, выплаты авторских вознаграждений и даже снижения рисков бизнеса при использовании «бесхозных» произведений», — отметил президент РСПП.