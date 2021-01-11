🔹 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила делать пометки на упаковках товаров западных брендов, которые были сделаны на предприятиях в России, если качество товаров отличается от иностранных аналогов. Это позволит потребителю понять, что качество продукта может отличаться от аналогичного импортного производства, считают в службе. ФАС предлагает узаконить дополнительные более информативные пометки на упаковке.

🔹 Брокерские компании просят сократить список сложных финансовых продуктов розничным инвесторам из-за нецелесообразности ограничения их продажи при введении раньше срока тестирования инвесторов и права ЦБ ограничивать продажи отдельных продуктов в случае серьезных нарушений. Предложения направлены главе комитета Госдумы.

🔹 Совкомбанк в самом конце прошлого года стал владельцем двух других российских кредитных организаций. В частности, он закрыл сделку по покупке 100% Евразийского Банка — российской «дочки» одноименного казахстанского финучреждения. Кроме того, Совкомбанк 31 декабря сообщил о покупке 100% акций Оней Банка. Сделка с Gefirus, совместным предприятием российского Кредит Европа Банка и французского Oney Bank (в число собственников последнего, согласно схеме на сайте ЦБ, входит Auchan Holding), также уже закрыта.

🔹 Одна из главных задач человека, решившего стать инвестором, — выбор брокерской компании, которая будет обеспечивать доступ к торгам, вести учет вложений, взаимодействовать с депозитариями, регуляторами и другими участниками финансового рынка. Как выбрать брокера, подходящего именно вам, расскажем в новом выпуске Fingram.

