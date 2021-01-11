Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка на уровне «ruА+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при высокой способности к его генерации, приемлемой позицией по ликвидности, а также адекватными оценками качества активов и уровня корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг банка оказывает умеренно высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры — банка ВТБ (ПАО)», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет кредитный портфель (около 80% валовых активов на 1 декабря 2020 года). Портфель ссуд розничных клиентов (54% валовых активов на 1 декабря 2020-го) представлен преимущественно ипотечными кредитами, корпоративный портфель (12% валовых активов на 1 декабря 2020 года) — в основном кредитами крупному бизнесу.

Ключевым источником фондирования кредитной организации по-прежнему являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые формируют около 70% привлеченных средств на 1 декабря 2020-го.

