Биткоин — «худший из всех «пузырей», заявил главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт. С начала осени курс криптовалюты поднялся на 250% до текущих 35,4 тыс. долларов, в моменте достигая 42 тыс. Эксперт предупредил, что такой рост может быть следствием спекулятивной мании, пишет РБК со ссылкой на Bitcoin.com.

Хартнетт сравнил динамику цены биткоина с прошлыми рыночными «пузырями». Например, с событиями на рынке золота в конце 1970-х, когда драгметалл подорожал на 400%. Хартнетт также напомнил про «пузырь» на японском фондовом рынке в конце 1980-х и на рынке доткомов в конце 1990-х, а также про рост цен на ипотечном рынке США, спровоцировавший финансовый кризис 2008 года. Эксперт подчеркнул, что во всех случаях обвалу предшествовал рост на сотни процентов.



В начале января Дэвид Розенберг, президент Rosenberg Research и бывший ведущий экономист инвестиционного банка Merrill Lynch, предупредил, что на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь». Он уверен, что стремительный рост, который показывает BTC в последние месяцы, «ненормален». Но обвала не произойдет, пока цену криптовалюты поддерживают низкие процентные ставки, предположил эксперт.