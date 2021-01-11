Московский Кредитный Банк (МКБ) заключил соглашения с компанией «Уралэлектромедь» на общую сумму 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Московский Кредитный Банк и АО «Уралэлектромедь» заключили соглашения в рамках постановления правительства РФ № 191 (о господдержке промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности) на финансирование экспортных контрактов. Объем соглашений — 6 млрд рублей», — говорится в релизе.

Ранее банк и «Уралэлектромедь» заключили соглашение об открытии аккредитивов и кредитный договор на общую сумму 6 млрд рублей. Срок предлагаемого финансирования — до пяти лет. В рамках соглашений в декабре были выданы первые кредитные транши и выпущен первый аккредитив.

