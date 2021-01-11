Студенты вузов и колледжей вновь смогут пользоваться своими льготными транспортными картами в Подмосковье с 12 января. Об этом объявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, уточнив, что льготный проезд для пожилых жителей Московской области возобновили еще месяц назад, передает портал 360tv.ru .

«С 12-го числа (января. — Прим. 360tv.ru) мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей. Ограничение по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже снято 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней», — заявила Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В Подмосковье транспортные карты студентов будут заблокированы во второй половине ноября В числе прочего сообщается, что обязанность оставаться дома для жителей Московской области старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлена до 29 ноября 2020 года включительно.

Глава региона накануне заявил, что после каникул школы и детские сады Подмосковья продолжат работать в очном режиме с 11 января. Колледжи начнут работать с 13 января.



В учреждениях будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться кабинеты. Учителя должны будут носить маски во время индивидуальной работы с учениками. Все остальные сотрудники образовательных учреждений обязаны использовать средства защиты постоянно. Работники пищеблоков должны быть в масках и перчатках. Все эти меры будут действовать до 1 января 2022 года.