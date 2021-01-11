Новикомбанк открыл офис обслуживания в городе Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Уральская, д. 16.

«В новом офисе сотрудники градообразующих предприятий смогут получить полный набор финансовых услуг. Новикомбанк предлагает своим клиентам — сотрудникам компаний-партнеров полную линейку розничных продуктов и услуг: кредитование на эксклюзивных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), вклады, дистанционные сервисы и услуги», — говорится в релизе.

Юридическим лицам Новикомбанк предлагает такие услуги, как кредитование, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, услуги удаленного документооборота с банком при помощи современных систем дистанционного банковского обслуживания.

Отделение работает с понедельника по четверг, с 10:00 до 19:00; в пятницу — с 10:00 до 17:45 без перерыва; суббота и воскресенье — выходные дни.

