Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Росбанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта. Теперь денежные средства на покупку готовой квартиры / доли или новостройки в зависимости от первоначального взноса клиента предоставляются под 8,59—9,09% годовых. При приобретении отдельной комнаты ставка составит 9,09% годовых, а при приобретении последней комнаты/доли будет равна 8,59% годовых. Оформить кредит на приобретение апартаментов или гаражей/машино-мест можно по ставке 8,59% годовых.

Банк ДОМ.РФ продлевает новогоднюю акцию по ипотеке до 28 февраля. Процентные ставки по наиболее востребованным ипотечным программам на покупку строящихся и готовых квартир, а также на рефинансирование взятых в других банках кредитов снижены на 0,5 процентного пункта.

СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта. Программа позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых.

Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру или апартаменты на первичном и вторичном рынке, а также купить недвижимость под залог собственности можно по ставке от 8,09% при сумме кредита от 7 млн рублей, по ставке от 8,19% при сумме от 3 млн до 7 млн рублей и по ставке от 8,39% при сумме до 3 млн. Cтавка рефинансирования для кредитов на сумму более 7 млн рублей снижена до 7,89%.

Совкомбанк снижает ставки по ипотечному кредитованию на 0,5 процентного пункта при сумме кредита от 9 млн рублей. Теперь при сумме кредита от 9 млн рублей можно приобрести новостройку по ставке от 7,65% или квартиру/апартаменты на вторичном рынке по ставке от 8,89%. Клиент также может воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования.

Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставки по всем стандартным ипотечным программам. Изменения составили от 0,25 до 0,35 процентного пункта в зависимости от условий жилищного кредита. Оформить ипотеку на приобретение квартиры в строящемся доме теперь можно по ставке от 7,25% годовых, в уже готовом — от 7,35%.

Банк ДОМ.РФ и группа компаний «Еврострой» запустили ипотеку по ставке 3,8% в комплексе апартаментов Next в Санкт-Петербурге. Кредит оформляется в рамках совместной программы банка и застройщика с использованием механизма субсидирования процентной ставки.