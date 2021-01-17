Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

ВТБ сохраняет сниженную ранее ставку по кредитам наличными и рефинансированию. Клиенты смогут оформить заявку на денежные средства по ставке от 6,4% годовых при условии оформления страхования.

РГС Банк возобновил выдачу займов в рамках государственных программ льготного автокредитования. При оформлении автокредита по программам «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин» заемщики банка по всей России могут получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит (для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составит 25%).

Банк «Центр-инвест» предлагает специальные кредитные условия в рамках поддержки медицинских работников. Врачи, медсестры и медбратья могут рефинансировать потребительский, ипотечный или автокредит другого банка на льготных условиях, а также получить снижение ставки по уже действующим кредитным договорам в банке «Центр-инвест».