Введение цифровой валюты может привести к потере центральными банками роли независимого участника финансового рынка, а в отдельных случаях новая форма валюты может оказать ненужное давление на коммерческих игроков или вовсе быть невостребованной, пишет РБК . Об этом пишут аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики в исследовании «Цифровые валюты центральных банков: типология, дизайн и российская специфика».

К основным рискам введения цифровой валюты эксперты отнесли прямое вовлечение центральных банков в рынок финансовых услуг, которое может привести к потере регулятором роли независимого участника финансового рынка и подорвать доверие с точки зрения выполнения регуляторной функции. Также создание цифровой валюты может оказаться неоптимальной тратой ресурсов, если ее целевая аудитория и так удовлетворена предложениями на финансовом рынке. Кроме того, цифровая валюта может оказаться слишком сложной для отдельных групп населения. Наконец, став эмитентом цифровой валюты, ЦБ рискует начать конкурировать с рыночными предложениями финансовых услуг. Создание цифровой валюты «может только остановить инновационное развитие индустрии, оказывая ненужное давление на коммерческих игроков», отмечают авторы исследования.

Создавая цифровой рубль, ЦБ нужно будет определить, кто будет драйвером принятия новой валюты в обществе: потребитель или торгово-сервисное предприятие. Оптимальный вариант должен предоставлять существенные преимущества или отличия по сравнению с использованием текущих инструментов оплаты или покрывать те функции и задачи, которые до сих пор не покрыты существующими методами платежей, считают эксперты. При внедрении цифрового рубля важно понимать, что, пока потребитель не будет создавать спрос на такой вид оплаты, вероятность того, что драйвером изменений выступят торговые предприятия, мала, делают вывод авторы исследования.

Банки сомневаются в необходимости появления цифрового рубля Блокчейн-компании вступились за обычные банки перед регулятором.

Участники финансового рынка представили ЦБ свой взгляд на цифровой рубль, пишет «Коммерсант» . По их мнению, главная проблема проекта регулятора — отсутствие ясной цели внедрения новой валюты. В докладе ЦБ, представленном прошлой осенью, где было предложено четыре варианта внедрения цифрового рубля, не сформулирована в явном виде специфическая новая цель, ради которой должен быть внедрен цифровой рубль.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) отметили, что целесообразно обозначить несколько наиболее актуальных задач, достижению которых должно способствовать создание цифрового рубля. В Национальном совете по финансовому рынку считают, что возможность офлайн-режима использования станет одним из главных преимуществ цифрового рубля по сравнению с безналичными деньгами. Но в АЭД уверены, что таких регионов в России мало, аудитория для цифрового рубля там крайне ограниченна. В ассоциации считают, что цифровая валюта может быть актуальна как форма организации финансовой социальной поддержки для особых групп населения.

В обеих организациях уверены, что цифровой рубль может представлять угрозу и для ликвидности банковского сектора. В ЦБ сообщили, что итоги обсуждения консультативного доклада планируется подвести до конца I квартала.