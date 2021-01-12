МТС Банк расширяет сервис трансграничных переводов в страны СНГ. Теперь совершить мгновенный перевод на карты национальных платежных систем (узбекских Uzcard, Humo, таджикской «Корти Милли», киргизской «Элкарт», как следует из уточнений кредитной организации) и лицевые счета абонентов сотовой связи стран СНГ «можно без комиссии с помощью дебетовой карты любой линейки МТС Банка через современные терминалы самообслуживания с интуитивно понятным и удобным интерфейсом в офисах банка и салонах МТС», говорится в релизе финучреждения.

До 31 марта 2021 года включительно действует предложение «Кешбэк до 10% за переводы в СНГ». Накопленный кешбэк можно потратить на оплату услуг связи и развлекательных сервисов МТС или получить скидку до 100% в салонах МТС с помощью сервиса МТС Cashback.

Чтобы совершить перевод или пополнить счет телефона, необходимо авторизоваться с помощью банковской карты в терминале самообслуживания в офисе банка или салоне МТС, в главном меню экрана выбрать услугу «Переводы в СНГ», далее из представленного списка выбрать платежную систему для перевода на карту или оператора сотовой связи СНГ для пополнения счета мобильного телефона. Отправленные средства конвертируются в национальную валюту и поступают мгновенно. Максимальная сумма одного перевода — 15 тыс. рублей.

Сервис доступен более чем в 1 тыс. салонов МТС (наиболее широкая сеть новых устройств самообслуживания представлена в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Республике Коми), также совершить перевод в СНГ с помощью терминала можно в офисах МТС Банка.



Иностранным гражданам банк предлагает возможность оформить дебетовую карту MTS Cashback в салонах МТС по всей России.

