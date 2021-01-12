Основатели криптовалютной биржи Gemini братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс заняли первую строчку в рейтинге самых разбогатевших на рекордном росте криптовалют предпринимателей по версии Forbes. Предположительно, сейчас каждый из них владеет криптоактивами стоимостью более 1,4 млрд долларов, говорится в сообщении издания.

Второе место в рейтинге занял сооснователь стартапа Bloq Мэттью Росзак. По оценке Forbes, его криптовалютный капитал за год вырос примерно с 300 млн до 1,2 млрд долларов. Третью позицию занял член инвестиционной династии Кремниевой долины Тим Дрейпер. Ранее он купил биткоины на сумму 18,7 млн долларов. Сейчас эти активы стоят 1,1 млрд долларов.

Четвертым в списке стал финансовый директор MicroStrategy Майкл Сэйлор, оценочная стоимость его криптовалютных активов — 600 млн долларов. Пятое место рейтинга занял основатель компании Galaxy Investment Partners Майк Новограц, состояние которого оценивается в 478 млн долларов. Создатель ethereum (второй по популярности криптовалюты, капитализация которой сейчас оценивается в 123 млрд долларов) Виталик Бутерин тоже заметно разбогател. Он занял шестое место рейтинга Forbes. Сейчас ему принадлежит больше 333 тыс. токенов эфира общей стоимостью около 360 млн долларов. Год назад те же цифровые коины стоили всего 45 млн долларов.

Как сообщает Forbes, согласно данным аналитического сервиса Messari, специализирующегося на криптовалютном рынке, на данный момент все криптовалюты стоят в общей сложности больше 920 млрд долларов, 8 января этот показатель достигал примерно 1 трлн долларов.