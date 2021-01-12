Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,06 рубля к предыдущему закрытию и составил 73,6025 рубля. С начала торговой сессии было проведено 57,5 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,555—74,46 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,505 рубля, уменьшившись на 1,29 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,5 тыс. сделок на 295,7 млн евро по курсам от 89,45 до 90,5325 рубля за евро.

Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку рублю, кроме ситуации на рынке энергоносителей, оказала динамика валют развивающихся стран, которые в рамках сегодняшней сессии уверенно росли. В результате пара доллар/ рубль перешла в нижнюю половину диапазона 73—75 рублей. Учитывая текущие уровни цен на нефть, в ближайшие сессии рубль может попытаться продолжить укрепление, что приведет к тестированию долларом нижней границы данного коридора», — комментирует эксперт.