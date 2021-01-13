Столицу страны назвали лучшим городом для карьерного развития 59% респондентов, Петербург — 32%, говорится в опросе сервиса Работа.ру. Кроме них, в первую пятерку вошли Краснодар, который упомянули 27% опрошенных, Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).
Менее 20% респондентов указали, что успешную карьеру можно построить в Казани (18%), Новосибирске (16%), Ростове-на-Дону (15%), Нижнем Новгороде (11%) и Самаре (11%). Также каждый десятый опрошенный отметил Хабаровск как лучший город для построения карьеры.
Как считают 9% россиян, лучшие карьерные возможности открываются в Красноярске, 5% — в Воронеже, 4% — в Челябинске, по 1% — в Волгограде и Перми. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали Тюмень, Сургут, Анадырь и Магадан, а также крупные города в Европе и США.
Чтобы стать миллионером к моменту выхода на пенсию, россиянам стоит обратить внимание на такие профессии, как консультант по SAP, аналитик big data и BIM-менеджер. Заработные платы в этих сферах составляют от 1,4 млн руб. в год. К такому выводу пришли исследователи Института прогрессивного образования (исследование есть у РБК). Они проанализировали более 150 тыс. вакансий на российских ресурсах по поиску работы на разных этапах карьеры.