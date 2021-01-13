🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады января не изменилась по сравнению с третьей декадой декабря-2020, оставшись на уровне около 4,49% годовых. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.



🔹 Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Участники рынка также не уверены, что их разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. В письме ассоциации отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного. В АБР считают, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов, узнав свою кредитную историю по запросу в бюро.

🔹 Сервис электронных платежей «ЮMoney» (ранее «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера») в соответствии с предписанием ЦБ с 12 января ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами. Сервис электронных платежей также сообщил, что все компании, деятельность которых затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Кошельки и карты «ЮMoney» по-прежнему без ограничений работают в России. С их помощью любой гражданин РФ может оплачивать покупки в российских магазинах, погашать штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим людям.

🔹 Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Ведомство подготовило проект поправок к ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как пояснили в пресс-службе министерства, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.