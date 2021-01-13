Российские банки в ноябре 2020 года выдали ипотеку на 491,3 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше в 1,8 раза, говорится в информационном бюллетене Банка России «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» .



«В ноябре 2020 года банки предоставили 188 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 491,3 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 1,6 и 1,8 раза соответственно», — отмечается в материалах регулятора.

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, в ноябре 2020 года составила 7,38% (в предыдущем месяце — 7,31%, в ноябре 2019 года — 9,19%).

На 1 декабря 2020 года задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования составила 9,2 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,7%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее — на 20,4%. Доля просроченной задолженности по ИЖК сохраняется на уровне 0,9%.

В ноябре 2020 года около трети выданных физическим лицам кредитов составляли ИЖК (31,4%), в то время как годом ранее этот показатель был равен 21,8%.