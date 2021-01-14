Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ письмо с предложением продлить меры, связанные с послаблениями по формированию резервов по ссудам физических лиц, до конца 2021 года, пишет «Коммерсант» . На фоне распространения COVID-19 в 2020 году ЦБ разрешил банкам не увеличивать резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным кредитам. Это послабление действует до июля 2021 года, к указанной дате резервы по таким активам должны быть созданы в полном объеме.

По данным ЦБ, на конец 2020 года банки реструктурировали кредиты физлиц на 860 млрд рублей. В отличие от объема реструктуризаций юрлиц, который достигает 14,4% от общего кредитного портфеля, в рознице это всего лишь около 4%. Поскольку реструктуризация предполагает снижение текущего объема платежей и постепенную их компенсацию в дальнейшем, очевидно, что если бы банки сейчас еще и формировали резервы, то потеряли бы дважды, отметил глава НСФР Андрей Емелин.

По оценке АКРА, по состоянию на октябрь 2020 года 86% банков воспользовались послаблениями, введенными в связи с пандемией.

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Рост резервов может превысить докризисные показатели вдвое — 1,5—1,6 трлн рублей против 0,7—0,8 трлн рублей, полагает аналитик ПСБ Илья Ильин. В крупных банках считают, что серьезного давления на капитал не произойдет. По словам Ильина, создание резервов окажет давление на банки с небольшим запасом достаточности капитала, однако оно, вероятно, будет ниже, чем в предыдущие кризисы. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, пожелания банков в отношении очередного продления мер логичны, иначе ряд кредитных организаций будут испытывать сложности с выполнением обязательных нормативов, потенциал роста объемов бизнеса окажется ограничен. Если послабления продлят, у банков будет больше времени на то, чтобы заработать прибыль и с меньшей нагрузкой на капитал создать резервы, добавляет эксперт.