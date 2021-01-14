Сайт AliExpress перестал принимать платежи с помощью сервиса «ЮMoney», принадлежащего СберБанку (сервис ранее носил название «Яндекс.Деньги», но был переименован вследствие раздела активов между «Яндексом» и «Сбером»), пишет РБК .

«Внимание: оплата с помощью Google Pay и «Яндекс.Деньги» / «ЮМани» недоступна. Выберите другой способ оплаты», — сообщается на сайте AliExpress при попытке оплатить покупку. Оплата заказов с помощью банковской карты по-прежнему доступна.

В среду, 13 января, «ЮMoney» сообщил о получении предписания от Центрального банка, накладывающего ограничения на операции клиентов сервиса с компаниями, зарегистрированными за пределами России. «Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Изменения затронули небольшое число компаний относительно общей базы», — заявили в «ЮMoney», подчеркнув, что на работу внутри России ограничения не распространяются.

Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК отказался комментировать деятельность действующих кредитных организаций, но отметил, что «Банк России последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций».

Представитель «ЮMoney» отказался от дополнительных комментариев по поводу работы с AliExpress. Информагентство направило запрос в Google, но на момент публикации материала не получило ответа.

Об ограничениях, касающихся конкретно Google Pay, не сообщалось, однако «ЮMoney» предоставляет своим клиентам много способов оплаты, в том числе через этот сервис.

Представитель AliExpress в комментарии РБК подчеркнул, что компания «предлагает своим покупателям несколько видов оплаты покупок — как банковскими картами, так и интернет-кошельками», при этом большая часть из них приходится на карты, а на альтернативные способы оплаты — «несколько процентов в зависимости от региона».

«Ограничение оплат через интернет-кошельки не затронуло бизнес компании, поскольку их владельцы могут переключить платеж на банковскую карту. При этом мы продолжаем следить за ситуацией и постараемся оперативно восстановить возможность оплаты кошельками, как только ситуация урегулируется», — указали в AliExpress.

В июне 2020 года AliExpress раскрыл количество ежедневных покупателей в России — оно составляет 1,7 млн человек. За этот месяц они сделали на сайте 25 млн заказов. Более поздних показателей компания не публиковала. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сказал РБК, что доля оплат с электронных кошельков в интернет-торговле не очень велика. Он не привел точных данных, но предположил, что она составляет не более 1%.



Ограничения затронули не только работу «ЮMoney» с крупнейшей китайской торговой площадкой. Изначально на них пожаловались пользователи онлайн-игр, в частности League of Legends и Valorant. С аналогичной проблемой при покупке игр столкнулись и клиенты Origin — магазина игр от Electronic Arts. Запрет ЦБ также мог отразиться на работе криптовалютных бирж. Некоторые торговые площадки имели опцию вывода средств при помощи «ЮMoney», однако в последние дни такая функция была отключена. Например, на площадке EXMO вывод через «дочку» «Сбера» пропал около недели назад, а 11 января он был отключен на одной из крупнейших по объемам торгов криптобирже Binance.

