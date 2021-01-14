🔹 Рубль в декабре 2020 года усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют в месячном сопоставлении, однако в годовом — заметно уступил основным соперникам, свидетельствуют данные сводки Банка России. В январе — декабре 2020-го российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10% по номинальному курсу и на 7,8% — по реальному, а к евро — на 11,6% и 9,1% соответственно.

🔹 Рост российской экономики в I квартале 2021 года будет вялым и неровным, говорится в макроэкономическом прогнозе «Эксперт РА». Устойчивый восстановительный рост ВВП откладывается как минимум до весны, а доходы населения вернутся к докризисному уровню не ранее 2022 года, считают опрошенные Банки.ру аналитики. Тем временем в «Эксперт РА» прогнозируют ощутимый рост располагаемых доходов населения в 2021 году, пусть и крайне неравномерный по группам граждан.

🔹 Страховщикам, а также их агентам не следует предлагать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций, некоторые страховые продукты с инвестиционной составляющей, говорится в информационном письме Банка России. В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ).

🔹 Финансовые организации в России обяжут отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 календарных дней. Соответствующий проект закона будет подготовлен к весне 2021 года. Отмечается, что предлагаемый подход позволит гражданам напрямую взаимодействовать с банками, МФО и другими игроками рынка и оперативно решать свои проблемы. Сами компании получат возможность оперативного разрешения разногласий и устранения недостатков в своих бизнес-процессах, а регулятор сможет усилить риск-ориентированность в реализации поведенческого надзора.

