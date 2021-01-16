Россияне рассказали о желаемой зарплате в 2021 году. В среднем мужчины хотели бы зарабатывать 192 тыс. рублей, а женщины — 120 тыс. рублей, следует из опроса сервиса «Работа.ру».

«В среднем респонденты хотели бы получать 158 000 рублей каждый месяц (открытый вопрос). Однако значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 000 рублей, а женщины — 120 000 рублей. В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 198 000 рублей, а женщины — 129 000 рублей», — говорится в исследовании.



Сервис «Работа.ру» опросил 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.