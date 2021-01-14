Около 10% центральных банков в ближайшие годы могут запустить цифровые валюты, почти половина мировых финансовых регуляторов проводят эксперименты с ними. Об этом сообщил глава Mastercard в России Алексей Малиновский, выступая в рамках дискуссии «Нужен ли России цифровой рубль?» на Гайдаровском форуме.

«Порядка 40% центральных банков уже проводят свои эксперименты (по внедрению цифровых валют. — Прим. ТАСС). <...> По той информации, которую мы собрали, мы понимаем, что около 10% центральных банков в ближайшие один — три года собираются выходить с «пилотами» в той или иной степени готовности», — сказал он.

Мировые ЦБ готовятся к запуску своих цифровых валют Запуск ряда национальных цифровых валют может произойти уже в ближайшие годы.

По словам Малиновского, первыми примерами таких пилотных проектов могут стать Китай, Камбоджа, страны Карибского региона. «Эти страны в большой степени готовности, и мы ожидаем, что в ближайшее время там будут достаточно живые «пилоты», которые позволят на очень многие вопросы ответить», — указал он.



В середине октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться в специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.