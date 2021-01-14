Запуск странами собственных цифровых валют и интеграция национальных систем позволят снизить долю доллара США в международных взаиморасчетах, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Появление цифровых платформ, позволяющих обеспечить взаиморасчеты, в том числе с использованием технологии блокчейн, как раз будет способствовать тому, что доллар будет уходить из наших взаиморасчетов. На мой взгляд, американцы сами к этому стремятся, все время угрожают отключением SWIFT, создают какие-то санкционные преграды для взаимодействия бизнес-партнеров либо стран, таким образом стимулируют расчеты в нацвалютах», — сообщил он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

В качестве примера Аксаков привел Китай, который, как и Россия, использует собственную систему обмена финансовыми сообщениями, а также работает над запуском национальной цифровой валюты. «Очевидно, что реализация идеи цифрового юаня и цифрового рубля создает хорошую основу для того, чтобы гармонизировать эти системы. Совместить их между собой и активно использовать для взаиморасчетов. Думаю, что за этим будущее, и в том числе технология блокчейн будет активно использоваться и компаниями, и государствами для обеспечения экономического оборота между нашими странами и между бизнес-структурами», — добавил он.