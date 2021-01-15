В России в конце прошлого года увеличились атаки со стороны злоумышленников на средства пенсионеров — для борьбы с этим банки вынуждены ужесточать свои антифрод-системы, что иногда приводит к блокировке даже легальных операций, пишет «Коммерсант» . Так, в соцсетях стали появляться истории, в которых родственники пенсионеров рассказывают о том, как банки отказывают пожилым людям в обслуживании. Сотрудники кредитных организаций объясняют им блокировку ростом числа мошенничества. Эксперты в области информбезопасности считают, что такие инциденты могли быть связаны с ужесточением антифрода в кредитной организации. По словам главы службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Ивана Шубина, к концу 2020 года обозначился всплеск атак на средства пенсионеров со стороны злоумышленников.

Как заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, мониторинг жалоб граждан показывает, что уровень мошенничества с выводом денежных средств с платежных карт постоянно растет. По ее словам, чаще всего пострадавшими являются граждане предпенсионного и пенсионного возраста.

Как сообщили в СберБанке, пожилые люди всегда были в центре внимания мошенников как одни из наименее защищенных категорий граждан, атаки на эту группу клиентов не прекращаются и сегодня. При выявлении операции, совершаемой с высокой долей вероятности мошенником или самим клиентом, находящимся под воздействием злоумышленника, банк может приостановить операцию и даже заблокировать доступ в сервисы дистанционного банковского обслуживания, заявили в кредитной организации.

По словам экспертов, банк не вправе вводить дискриминацию по возрастному признаку и отключать клиентам пожилого возраста дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Но в случаях выявления банком операций, имеющих признаки проводимых без согласия клиента, 161-ФЗ дает право приостановить использование ДБО, чтобы связаться с клиентом для уточнения его волеизъявления на проведение платежа. Также банк отслеживает не свойственные клиенту операции, учитывая сведения о нем, пояснили эксперты.

ЦБ: мошенники в III квартале провели 180 тыс. несанкционированных операций на 2,5 млрд рублей Рост показателя на 32% в годовом выражении объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа.

Однако, как отмечают специалисты по информационной безопасности, стандартные алгоритмы антифродов включают в себя блокировки сумм, которые не характерны для человека. Проблемой является блокировка платежей подобными системами, которые либо имеют много ложных срабатываний и снижают лояльность клиентов, либо пропускают ряд действий злоумышленников. Часто банки выбирают второе, отметили специалисты.