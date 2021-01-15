Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора, пишет РБК . Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции»: в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — ЦБ и компаний или банков с госучастием. Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда, следует из документа.

Документ крайне важен для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе», заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке. Минэкономразвития еще в первоначальной версии законопроекта оставляло возможности для совершения покупок в финансовом секторе государством и связанными с ним структурами, а теперь расширило перечень исключений.

Так, госструктуры и госбанки по-прежнему смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства — в частности, если это касается организаций под санкциями США или других стран. Запрет не распространяется на сделки РЕПО сроком до 30 дней, которые осуществляются под залог ценных бумаг. К исключениям также отнесены операции внутри группы. Покупатели с госучастием смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Подобные сделки также будут возможны при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд (ПИФ). ЦБ по-прежнему может входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен превышать пяти лет с момента приобретения. Продлить срок возможно по решению президента. Ограничение не будет распространяться на банки, которые уже попали под контроль ЦБ в результате санации.

Предложенные запреты на увеличение доли государства в финансовом секторе кардинально не решат проблему слабой конкуренции, считают эксперты. По их словам, проект в текущем варианте фактически не ограничивает возможности наращивания присутствия государства на финрынке, поскольку в нем много исключений. Радикальных изменений не произойдет, но разработка законопроекта — важный сигнал, считает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков: «Появление ограничений (даже с множеством исключений) показывает, что большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе».

В ЦБ идею Минэкономразвития по-прежнему не поддерживают. Обязанность продать банки в строго установленное время может оказать негативное влияние на цену продажи, сказал представитель регулятора, подчеркнув, что Центробанк делает все необходимое для начала продажи санированных банков.