Житель города Ньюпорт в Уэльсе (Великобритания) Джеймс Хоуэлс, который случайно выбросил жесткий диск с биткоинами общей стоимостью 210 млн фунтов стерлингов (примерно 287 млн долларов) по текущему курсу, хочет найти его на городской свалке. Хоуэлс хочет передать 25% стоимости криптовалюты (около 71,5 млн долларов) в местный фонд борьбы с коронавирусом, сообщает ВВС .



По данным телерадиокорпорации, в 2009 году Хоуэлс приобрел 7,5 тыс. биткоинов практически за бесценок. В 2013 году во время генеральной уборки офиса он случайно выбросил жесткий диск, на котором хранилась криптовалюта. В тот момент стоимость его биткоинов достигала 7,5 млн долларов.

По словам Хоуэлса, он неоднократно обращался к властям Ньюпорта с просьбой разрешить поиск жесткого диска, но каждый раз ему отказывали. В 2017 году, когда стоимость криптовалюты взлетела и биткоины уже стоили примерно 125 млн фунтов стерлингов (171 млн долларов), владелец предложил в случае находки передать властям 10%, однако вновь получил отказ. Теперь он заявил, что готов поднять свое предложение до 25%. «По нынешнему курсу это около 52,5 миллиона фунтов стерлингов, и я хотел бы передать их в фонд борьбы с коронавирусом для жителей Ньюпорта», — отметил Хоуэлс.

В городской администрации сообщили, что впервые Хоуэлс обратился к ним через несколько месяцев после того, как понял, что выбросил диск. «Администрация неоднократно сообщала ему, что поиск невозможен, поскольку мы ограничены условиями своей лицензии и раскопки существенно повлияют на окружающую среду прилегающих районов, — разъяснил представитель властей. — Стоимость раскопок на свалке и других работ обойдется в несколько миллионов фунтов, а гарантий того, что диск найдется и будет работать, нет».

Владелец диска сообщил, что он уже нашел инвесторов, которые готовы оплатить расходы на поисковую операцию в многометровом слое грязи и мусора за получение части криптовалюты.