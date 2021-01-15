Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам Совкомбанка со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «ВВ/В», уточняется в релизе агентства.

По мнению аналитиков, бизнес-модель банка позволит ему и в дальнейшем демонстрировать более высокие, чем в среднем по сектору, показатели прибыльности. Успешная интеграция вновь приобретенного бизнеса и активов также будет поддерживать показатели прибыльности банка.

Несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией COVID-19, на протяжении 2020 года Совкомбанк демонстрировал высокие показатели, в целом сравнимые с показателями банков с более высокими рейтингами, таких как Альфа-Банк и Райффайзенбанк, указывают в агентстве. Многие другие банки отразили в отчетности существенно более низкие результаты в связи с давлением на маржу и повышением расходов на формирование резервов.

Отмечается, что группе Совкомбанка удалось достичь высокого показателя рентабельности капитала — 21% (в годовом выражении) за первые девять месяцев 2020 года, в основном благодаря высоким процентным ставкам по портфелю облигаций и хеджированию рисков, высоким показателям карт рассрочки «Халва» (бизнес банка в этом сегменте стал прибыльным в 2020 году) и более высокой, чем в среднем по рынку, устойчивости кредитного портфеля.

По мнению S&P, растущий сегмент карт рассрочки будет вносить весомый вклад в финансовые результаты банка в 2021—2022 годах. Доля этого направления будет увеличиваться по мере стагнации располагаемого дохода домохозяйств. В агентстве указывают, что Совкомбанк является одним из лидеров рынка в этом сегменте, поскольку имеет подписанные соглашения почти с 25% розничных магазинов, включая многие крупные сетевые магазины.

Кроме того, резерв прибыли Совкомбанка больше, чем у сопоставимых с ним банков, отмечают аналитики. «Этот показатель отражает более высокую способность Совкомбанка покрывать нормализованные убытки, что по-прежнему будет позитивно влиять на базу капитала, позволяя поддерживать дальнейший рост активов», — поясняется в релизе.



«Позитивный» прогноз по рейтингу Совкомбанка отражает мнение аналитиков о том, что банк может укрепить свою бизнес-позицию и продемонстрировать более высокие результаты, чем сопоставимые организации, имеющие кредитные рейтинги категории «BB», в случае дальнейшего успешного развития бизнеса в сегменте карт рассрочки, поддерживая при этом более высокие, чем в среднем по сектору, показатели прибыльности на фоне высокого качества активов. S&P может повысить рейтинги, если банк «сможет диверсифицировать и повысить стабильность базы выручки за счет роста розничных услуг, в том числе благодаря новому флагманскому продукту — карте рассрочки «Халва», сохранив при этом низкую стоимость риска в корпоративном сегменте и стабильные показатели капитализации».