Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги России: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «стабильный», говорится в релизе агентства.



«Позитивное влияние на рейтинги Российской Федерации оказывают ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, сильная позиция экономики как внешнего нетто-кредитора, низкий уровень государственного долга и достаточно высокий уровень гибкости денежно-кредитной политики. Вместе с тем негативными рейтинговыми факторами, по нашему мнению, являются структурные слабости российской экономики, которая остается зависимой от доходов, связанных с экспортом нефти и газа, а также значительные ограничения в институциональной и регулятивной сфере. Уровень рейтингов также ограничен в связи с геополитической напряженностью и международными санкциями, которые могут оказывать сдерживающее влияние на долгосрочные перспективы экономического роста», — сказано в сообщении.

В отсутствие дополнительных внешних факторов стресса аналитики смогут предпринять позитивное рейтинговое действие в отношении РФ, если темпы роста ВВП на душу населения повысятся, например в результате мер правительства по стимулированию экономического роста. «Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в случае, если введение значительно более жестких санкций иностранных правительств в отношении России приведет к существенному оттоку капитала и росту рисков финансовой нестабильности. Кроме того, мы можем предпринять негативное рейтинговое действие вследствие значительного ухудшения бюджетных показателей российского правительства», — отмечают эксперты.

Аналитики также полагают, что в результате ослабления внутренних ограничений экономической активности и ожидаемого увеличения нефтедобычи на фоне восстановления мировой экономики и цен на нефть рост экономики России составит 2,9% в 2021 году и 2,7% в 2022-м и приблизится к показателям роста на уровне около 2% ВВП в дальнейшем. При таких темпах восстановления реальный ВВП России вернется к уровням 2019 года к началу 2022-го.