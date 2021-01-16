Россияне в 2020 году чаще всего переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. рублей в месяц. Доля таких операций в общем объеме составила 76%, следует из статистики банка «Русский Стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).

«По данным банка, в 2020 году по номеру телефона через Систему быстрых платежей клиенты чаще всего переводили суммы до 100 тысяч рублей. в месяц. Доля таких переводов составляла 76%. На переводы свыше этой суммы пришлось 24% (на одного клиента в месяц)», — говорится в исследовании.

При этом в статистике по сумме операций с карты на карту в 2020 году 70% пришлось на переводы до 100 тыс. рублей в месяц на одного клиента и 30% — на сумму трансакций более 100 тыс. рублей в месяц. Для сравнения — в 2019 году соотношение составляло 68% на 32%.

В рамках исследования были изучены крупные переводы между физическими лицами через СБП, а также с карты на карту на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц на одного клиента и до 100 тыс. рублей по итогам 2019—2020 годов.

Согласно политике СБП, переводы до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны для клиентов всех банков — участников системы.