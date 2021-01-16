Евросоюз планирует заявить, что мировые рынки слишком зависят от доллара. Об этом со ссылкой на проект Еврокомиссии (ЕК) и источники в ней сообщила газета Financial Times.

Брюссель намерен поднять этот вопрос всего за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, пишет издание. По словам его источников, проект будет принят во вторник, 19 января, и еще может измениться.

В документе в первую очередь говорится о трудностях, с которыми столкнулся ЕС после того, как действующий президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана. Необходимо «защитить» ЕС от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер, говорится в проекте.

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — заявил изданию источник в ЕК.