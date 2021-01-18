Граждане России в 2020 году стали чаще брать микрозаймы на решение проблем со здоровьем: доля таких ссуд увеличилась до 10% с 5,6% годом ранее, говорится в исследовании Webbankir. Схожую динамику показали и займы на образование. Их доля увеличилась с 2% в 2019 году до 3,8% в 2020-м.

По словам генерального директора компании Андрея Пономарева, из-за соблюдения режима самоизоляции и перехода на удаленную работу у людей высвободилось дополнительное время, и многие предпочли потратить его на саморазвитие. С этим связан рост займов на обучение, считает он.

Согласно исследованию, значительно сократилась доля займов на отдых и отпуск – до 2,2% в 2020 году с 4,3% в 2019-м. Также россияне стали реже брать займы на подарки и рефинансирование кредитов в банках и прочих ссуд. В 2020 году на эти цели пришлось 5,6% и 0,9% от общего числа займов, тогда как годом ранее было 6,4% и 2,5% соответственно. Клиенты МФО стали несколько меньше обращаться за займами на разного рода крупные покупки, категория снизилась с 14,5% в 2019-м до 12,3%.

Наиболее популярными целями займов в 2020 году стали личные (потребительские) нужды – 39,5%, ремонт жилья – 15,3% и крупные покупки.