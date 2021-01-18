МТС Банк и финтех-платформа TalkBank объявляют о начале сотрудничества по созданию совместного бота в мессенджерах — MTS TalkBank. «Он поможет пользователям выпускать банковские карты, управлять финансовыми услугами и другими сервисами экосистемы МТС в режиме диалога в мессенджерах — голосом или текстом. В отличие от чатов в мобильных банках, чат-бот отвечает мгновенно и работает в режиме 24/7», — отмечается в сообщении МТС Банка.

Как уточняется, на первоначальном этапе бот поможет мгновенно выпустить виртуальную предоплаченную карту MTS Cashback Lite от МТС Банка и совершать переводы. До конца 2021 года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховку и открывать счета. Запуск MTS TalkBank планируется в начале II квартала 2021 года сначала в Telegram, а затем и в других мессенджерах.

Бот работает на всех смартфонах, в том числе самых бюджетных, подчеркивают в МТС Банке. В MTS TalkBank будет встроен цифровой финансовый помощник, который проконсультирует клиента по любому доступному в боте продукту. Пользователи получат возможность в любое время и без авторизации получить историю банкинга, необходимые справки и выписки, переслать другому пользователю из списка контактов необходимую информацию, например свои реквизиты.



Пользователю необязательно быть клиентом МТС Банка или оператора мобильной связи МТС. Бот предложит пройти упрощенную онлайн-идентификацию непосредственно в мессенджере. Достаточно загрузить в режиме реального времени свое фото с паспортом, а также заполнить паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Возможность пройти полноформатную идентификацию появится в функционале бота в течение 2021 года — курьер из МТС Банка приедет к клиенту в подходящее для него время и в удобное место. Это позволит в дальнейшем оформлять кредиты и банковские карты без ограничений по лимитам, отмечается в релизе.