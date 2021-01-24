Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Хоум Кредит Банк обновил условия обслуживания дебетовой карты «Польза». Теперь оно будет полностью бесплатным. Кроме того, при оплате товаров и услуг на сумму от 30 тыс. рублей в месяц на остаток по карте будет начисляться 5% годовых. При ежемесячных тратах от 7 тыс. до 29 999,99 рубля по карте будет по-прежнему начисляться 3% годовых по договорам, заключенным с 1 октября 2020 года, и 4% годовых по договорам, заключенным до 30 сентября 2020 года.

Совкомбанк обновил условия беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей по карте «Халва», увеличив максимальный срок рассрочки до 24 месяцев и включив программы государственной поддержки («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин») в список программ, на которые распространяется предложение.

Банк «Восточный» запустил акцию по возврату комиссии за оформление дебетового продукта «Карта № 1 Ultra». Плата будет в полном объеме возвращена клиентам, которые оформили карту не ранее 12 января 2021 года и в течение месяца потратили по ней не менее 1 тыс. рублей. Акция по возврату комиссии будет действовать до ее отмены банком, но не меньше 60 дней.

Газпромбанк в партнерстве с Mastercard запустил для своих клиентов сразу шесть новых цифровых платежных решений: Alioth Pay, Garmin Pay, ISBC Pay, Rosan Pay, Swatch Pay и оплату с Mi Smart Band 4 NFC. Теперь держатели выпущенных им карт Mastercard могут оплачивать покупки в одно касание не только с помощью банковской карты или смартфона, но и часами, фитнес-браслетом, кольцом и брелоком. Устройства можно приобрести на официальных сайтах партнеров или в фирменных магазинах.

Торговая сеть «Пятерочка» выпустила виртуальную подарочную карту под собственным брендом на базе платежной системы Visa. Проект реализован совместно с Центром финансовых технологий. Подарочная карта оформляется онлайн на сайте «Пятерочки». Комиссия за выпуск карты отсутствует.