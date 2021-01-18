Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,94 рубля, что почти на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 89,3 рубля (плюс 38 копеек).

С начала торгов было проведено 57,4 тыс. сделок с долларом более чем на 2,8 млрд долларов и около 6,8 тыс. сделок с евро на 315 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,77—74,38 рубля за доллар и 89—89,75 рубля за евро.



«Отечественная валюта демонстрирует ослабление к доллару и евро на фоне усиления геополитических рисков из-за ситуации с известным оппозиционером в России, — комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — Нефтяные котировки снижаются — на настроения трейдеров действуют опасения, что спрос на энергоносители будет восстанавливаться дольше, чем ожидалось, из-за роста заболеваемости в мире. В Китае и Японии фиксируют новые вспышки, страны Европы продлевают карантинные меры».

По прогнозу Тузова, «в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 74—75 в паре с долларом и в диапазоне 89,8—91 в паре с европейской валютой».

«В начале недели на большинстве валютных площадок EM отсутствовал аппетит к риску, — констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — Доллар укреплялся во всех основных валютных парах на развивающихся рынках, и российская биржа не являлась исключением. Отсутствие у инвесторов аппетита к риску в целом было обусловлено сохранением неопределенности и затягиванием процесса выделения нового пакета финансовой помощи в США, а также сложной эпидемиологической обстановкой в мире. При этом утренняя макростатистика из Китая, несмотря на дальнейшее восстановление темпов промышленности, в целом оказалась неоднозначной и не смогла придать оптимизма валютам развивающихся рынков… В целом торги проходили при пониженной активности участников из-за выходного дня на биржах в США, однако с возобновлением торгов за океаном можно ожидать усиления негативного влияния на рубль факторов санкционного характера».

«Поводов для дальнейшего роста валют пока не предвидится. Нисходящий тренд в парах преобладает. Во вторник ожидается падение доллара в диапазон 73,5—74, евро — в коридор 88,5—89», — полагает в свою очередь аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



«Пока говорить о развороте тренда не приходится, но фундаментальный фон складывается не в пользу «россиянина». С начала года рубль вырос всего на 0,2% к доллару, хотя внутридневная волатильность иногда видится значительно более сильной и выраженной. Но сделай шаг назад, и понятно, что ничего особенного в паре доллар/рубль не происходит», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.