Мошенники предпочитают выводить средства через самую популярную криптовалюту — биткоин, а также использовать альтернативные криптовалюты (альткоины): Monero, Zcash, Dash и Komodo, рассказал в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин.

По его словам, в последние пять лет полученные преступным путем деньги не выводятся через «обналичку», а сразу переводят в криптовалюты, чтобы замести следы. «Самая популярная криптовалюта — это, естественно, биткоин. Его легче купить и перевести, нежели другие альткоины. Но у злоумышленников популярностью пользуются анонимные альткоины, например Monero. Также отдается предпочтение альткоинам типа Zcash, Dash, Komodo и другие», — подчеркнул Баулин.

Аксаков считает биткоин пузырем, который рано или поздно лопнет Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что использование этой криптовалюты должно регулироваться законодательно, она может быть запрещена как средство платежа.

При этом эксперт признал, что оценить объем преступлений с использованием криптовалют сложно. «В принципе, можно отследить любую трансакцию с «криптой»… Многие не знают, но биткоин никогда не был по-настоящему конфиденциальной криптовалютой. Любой BTC-адрес можно связать с IP-адресом и другой информацией при помощи специализированных аналитических сервисов», — отметил Баулин.

Он пояснил, что есть криптовалюты, которые сложнее отследить, а порой практически невозможно, так называемые анонимные криптовалюты. Конфиденциальность анонимных валют достигается путем использования криптографических протоколов, усложняющих или делающих полностью невозможным отслеживание трансакций в блокчейне. «Из-за того что все больше и больше населения начинает вкладывать в «крипту» как в спекулятивный инструмент, количество преступлений опять-таки будет расти, тем более что, несмотря на громкие скандалы, связанные со взломами криптовалютных бирж и личных кошельков, многие пользователи о безопасности задумываются в последнюю очередь», — пояснил Баулин.